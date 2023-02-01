Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi: Kitaphane

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan ilçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane, 7'den 70'e her vatandaşa hitap ediyor. Hizmete açıldığı günden itibaren 2 bin 250 üyeye ulaşan Kitaphane'yi günde yaklaşık 600 kişi ziyaret ediyor. Tatillerini daha verimli ve kaliteli geçirmek isteyen öğrenciler, soğuk kış günlerinde Kitaphane'nin sıcak ve sessiz ortamında derslerine çalışıyor ve çeşit çeşit kitapları okuma imkanı buluyor.

Kitaphane'de okuyucular, 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabiliyor. Kitaphane'deki kaynaklardan fayda sağlayan öğrenciler, ayrıca buradaki bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor, ödevlerini rahatlıkla yapabiliyor.