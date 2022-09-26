Başiskele'nin kırsal mahalle yolları konfor kazanıyor

Doğantepe Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik 28. ve 7. sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde araç sürücülerin ve yayaların daha güvenli ulaşım sağlamaları için altyapı yenileme çalışmaları yapılan ve zamanla bozulan yolları yeniden asfaltlıyor. Kent merkezinde asfaltlama çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, kırsal mahallelerde de yolları asfaltlıyor. Bu çerçevede ekipler, Doğantepe Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik 28. ve 7. sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.