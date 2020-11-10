Başiskele'nin kırsal yolları konforlu hale getiriliyor

Merkezi mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların memnuniyeti için çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimlerin ulaşımını konforlu hale getiriyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar ile ekipler son olarak Camidüzü Mahallesi'nde 650 metre uzunluğundaki yolu kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Ekipler, kırsal mahallelerin yollarını da daha konforlu ve güvenli olması için bakım onarım çalışmaları da gerçekleştiriyor.