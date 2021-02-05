Başiskele'nin nüfusu 108 bin 185'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, Kocaeli'nin nüfusu 1 milyon 997 bin 258 olurken, Başiskele ilçesinin nüfusu ise 108 bin 185'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında 102 bin 241 olan Başiskele nüfusu, binde 56,5'lik nüfus artış hızı en fazla olan ilçe olurken, nüfusu 2020'de 108 bin 185'e ulaştı. Başiskele nüfusunun 54 bin 527'si erkek, 53 bin 658'si ise kadın olarak açıklandı.

En kalabalık mahalle Barbaros

Başiskele'nin en kalabalık mahallesi bu yıl da değişmeyerek Barbaros Mahallesi oldu. Barbaros Mahallesi'nin nüfusu 13 bin 6 olarak açıklandı. Barbaros Mahallesi'ni, Yeşilyurt Mahallesi 11 bin 476 ve Fatih Mahallesi 7 bin 853 nüfusla takip etti.