Başiskele'nin termal tesisi şifa dağıtacak

Sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Başiskele Yeniköy Termal Turizm Tesisi, 150 milyon TL'lik yatırımla şehre kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde, Yeniköy bölgesinde bulunan termal suyun olduğu alanda termal tesis yapımına başlanılmıştı. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak. Yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla şehre kazandırılacak Başiskele Yeniköy Termal Turizm Tesisi'nin 400 gün sonra tamamlanması bekleniyor. 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen tesiste sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, ailelere özel spa alanları, dinlenme alanları, toplantı salonları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Aynı zamanda 70 araçlık otopark alanına sahip olacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de inşaat çalışmalarının devam ettiği tesiste incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.