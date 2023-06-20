Başiskele'nin yaz spor okullarında 2 bin 707 öğrenci eğitim alacak

Başiskele Belediyesi'nin yaz spor okullarında bu yıl 2 bin 707 öğrenci eğitim alacak.

Başiskele'de 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi sona ermesinin ardından pazartesi gününden itibaren başladı. Uzman eğitmenler rehberliğinde yüzmede ilk kulaçlar, jimnastikte ilk taklalar, basketbolda ilk turnikeler, satrançta ilk hamleler, güreşte ilk el enseler, masa tenisinde ve voleybolda ilk servisler yapıldı. Başvurular sonrası yaklaşık 2 bin 707 öğrenci ücretsiz yaz spor okullarında eğitim alacak.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 8 farklı spor branşında eğitimler verilmeye başlandı.