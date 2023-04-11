Başiskele'nin yeni parkları göz dolduruyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çocuklar ve oyun ve spor alanları yenilenmeye devam ediyor.

Başiskele'de çocukların ve ailelerin daha eğlenceli ve güvenli vakitler geçirebilmeleri için Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin her mahallesine çocuk oyun parkları, spor alanları ve sosyal alanlar oluşturuluyor. Bu çerçevede son olarak Başiskele Belediyesi ekiplerince Doğantepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde spor alanı, çocuk oyun parkı ve yeşil alan oluşturuldu. Doğantepe Mahallesi'nde yapılan yeni parkın alt kadmesinde bin metrekare alan üzerinde yapılan parkta 15x30 metre genişliğinde futbol sahası bulunuyor. Üst kademede ise 1 adet çocuk oyun grubu, kameriyeler, piknik masaları ve banklar yer alıyor. Öte yandan, park alanı içerisinde kurs merkezi de yapılıyor.