Başiskele'nin yeni üst geçidine kauçuk kaplama

Başiskeleli vatandaşların istekleri doğrultusunda D-130 Karayolu'ndan yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş yapabilmeleri için ilçeye yeni bir yaya üst geçidi daha ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar sonucunda yeni hizmete açılan üst geçide kauçuk zemin kaplama yaptırdı.

Sahil Mahallesi'ni ikiye bölen karayolunun sahil kısmında yer alan yolbaşı sokak ve karşısında kalan Atatürk Caddesi'ni birleştiren yaya üst geçidinde kauçuk zemin kaplama çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Çelik konstrüksiyondan yapılan üst geçidin kauçuk zeminle kaplanmasıyla yayalar daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş sağlayacak.