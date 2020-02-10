İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'nin yeni üst geçidine kauçuk kaplama

Başiskele Belediyesi, ilçe sakinlerinin ulaşım konusunda sorun yaşamasının önüne geçmek, güvenli araç ve yaya akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Başiskeleli vatandaşların istekleri doğrultusunda D-130 Karayolu'ndan yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş yapabilmeleri için ilçeye yeni bir yaya üst geçidi daha ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar sonucunda yeni hizmete açılan üst geçide kauçuk zemin kaplama yaptırdı.


Sahil Mahallesi'ni ikiye bölen karayolunun sahil kısmında yer alan yolbaşı sokak ve karşısında kalan Atatürk Caddesi'ni birleştiren yaya üst geçidinde kauçuk zemin kaplama çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Çelik konstrüksiyondan yapılan üst geçidin kauçuk zeminle kaplanmasıyla yayalar daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş sağlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.