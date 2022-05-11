Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genlinde çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarıyla kente estetik görünüm kazandırıyor. Bu çerçevede parklar, bahçeler ve yeşil alanlardaki çimler, çim biçme makineleriyle biçilirken, yol kenarları ve kaldırımlardaki yabani otlar motorlu tırpan yardımıyla temizleniyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla Başiskele'nin yeşil alanları yaza hazırlanıyor.