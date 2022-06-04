Başiskele'nin yeşil alanlarında yoğun çalışma

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için hummalı bir şekilde çalışan ekipler, yeşil alanlara estetik işler yapıyor. Ekipler, çim biçme makineleriyle uzayan çimleri biçiyor, motorlu tırpanlarla yabani otları titizlikle temizliyor. Ortak kullanım alanlarında yapılan çim biçme ve temizlik çalışmalarıyla periyodik olarak Başiskele'nin yeşil alanları bakımlı ve düzenli şekilde korunması sağlanıyor.

Başiskele Belediyesi, çim biçme ve yabani ot temizlik ekibine sahada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de veriyor. İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerle iş kazalarının önüne geçiliyor. Personelin ve her hangi bir vatandaşın çalışmalardan zarar görmemesi için gerekli önlemler uzman ekiplerce anlatılıyor.