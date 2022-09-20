Başiskele'nin yolları sıcak asfaltla konfor kazanıyor

Altyapı çalışmaları yenilenen Başiskele'nin yollarında asfalt, parke yol ve beton yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Barbaros Mahallesi ve Körfez Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Körfez Mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını bitiren ekipler, Kurdoğlu Caddesi'nin aşınma asfaltını atmaya başladı.

Bu yıl içerisinde birçok sokak ve caddesinde kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon yenilemesi yapılan Barbaros Mahallesi'nde de asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mahallenin 3 sokağı daha asfaltla kaplanacak. İmar Sokak, Balta Sokak ve Vefa Sokak'ta çalışmalara bugün itibariyle başlayan ekipler, yolların eski asfaltını iş makineleriyle kazımaya başladı.