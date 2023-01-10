Başiskele'nin yollarına 58 bin ton asfalt

Başiskele Belediyesi, 2022 yılında ilçe genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını paylaştı. 2022 yılında 58 bin ton sıcak asfalt kaplamayla 142 cadde ve sokağın ulaşım kalitesini artırılırken, toplamda 3 bin 600 metre uzunluğunda 8 cadde daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Boydan boya yeniden asfaltlanan caddelerde, kaldırımlar ve orta refüjler yenilendi. Elektrik hatları da yeraltına alınan yollar, dekoratif aydınlatma direkleriyle ışıl ışıl hale getirildi.

Başiskele Belediyesi, 2022 yılında ilçe genelinde 70 cadde ve sokakta 85 bin metrekare parke yol, 3 cadde ve sokakta bin 450 metrekare beton yol çalışması yaptı. İlçenin her bir mahallesinde ulaşım ağını genişleten Başiskele Belediyesi, son bir yılda 160 cadde ve sokakta 24 bin metre uzunluğunda yol açımı yaparken, 200 cadde ve sokakta 45 bin ton reglaj ve malzeme serimi çalışması yaptı. Altyapı çalışmalarıyla bozulan yollar da, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde tek tek onarılarak, araç sürücüleri için yeniden güvenli hale getirildi. 2022 yılında 40 cadde ve sokakta 98 bin 250 metrekarelik sathi kaplama yol yapımı yapan ekipler, 450 cadde ve sokakta 60 bin metrekare parke yol ve kaldırım tamiri, 2 bin noktada 20 bin ton asfalt yol tamiri gerçekleştirdi.

80 cadde ve sokakta bordür boyama ve yol çizgisi

Araç sürücülerinin ve yayaların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına toprak kayması tehlikesi olan noktalarda taş duvar ve beton duvar çalışmaları da yapıldı. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla kent genelinde dik yamaç kenarlarında bulunan 10 cadde ve sokakta 7 bin metreküp taş duvar, 16 cadde ve sokakta ise 900 metretül beton duvar çalışması yaptı. Aynı zamanda, ilçenin birçok noktasında kaldırım ve orta refüjlerdeki bordür taşlarını sarı renge boyayan Başiskele Belediyesi, 80 cadde ve sokakta 24 bin metrekare bordür boyama ve yol çizgisi çalışmaları yürüttü.