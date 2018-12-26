Başiskele'nin yüksek kesimlerinde kar mesaisi başladı

Kar yağışının Başiskele'de hayatı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi kar timleri, yağışın etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başiskele Belediye ekipleri Başkanı Hüseyin Ayaz, "Kar yağışının günlük yaşamda yol açtığı olumsuz etkileri en aza indirmek için oluşturulan karla mücadele ekipleri, meteorolojinin tahminleri doğrultusunda görevlerinin başındalar" dedi.