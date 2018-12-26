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Başiskele'nin yüksek kesimlerinde kar mesaisi başladı

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.


Kar yağışının Başiskele'de hayatı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi kar timleri, yağışın etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başiskele Belediye ekipleri Başkanı Hüseyin Ayaz, "Kar yağışının günlük yaşamda yol açtığı olumsuz etkileri en aza indirmek için oluşturulan karla mücadele ekipleri, meteorolojinin tahminleri doğrultusunda görevlerinin başındalar" dedi.

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