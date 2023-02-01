Başiskele'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı

Başiskele'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerinin çalışmaları başladı.

Tuz stoklarını ve karla mücadele programını hazır hale getiren Başiskele Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası teyakkuzda bekleyerek, çalışmalara başladı. Başiskele Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların hiçbir şekilde mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, ana arterleri kardan ve buzlanmadan koruyor.

Başiskele'de 12 kepçe, 7 tuz atma kamyonu, 2 yedek tuz atma kamyonu, 4 greyder, 2 kar küreme bıçaklı kamyon, 2 ekskavatör, 6adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler; Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele edecekler.