Başiskele'ye çok sayıda park kazandırıldı

Mevcut oyun parklarını yenileyen Başiskele Belediyesi, 10 yeni çocuk parkını ilçeye kazandırdı, aynı zamanda kentte çocuk oyun sokağı da yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında da yoğun tempoda çalışarak Barbaros Mahallesi'nde Favori Sokak Parkı ve Yürüyüş Caddesi Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru ile Parkı, Yeşilyurt Mahallesi Okur Sokak Parkı, Karadenizliler Ermiş Sokak Parkı, Yeşilkent Mahallesi Sıfır Atık Parkı, Döngel Merkez Mahallesi Mertcan Sokak Parkı, Yaylacık Mahallesi kavallıoğlu Sokak Parkı, Fatih Mahallesi Leylak Sokak Parkı, Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi Parkı ve Yeşilyurt Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Parkı'nı ilçeye kazandırdı.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı çocuk oyun parklarının yanı sıra bir çok mahallede çocukların ve gençlerin güvenle oyun oynayacağı alanlara basketbol, voleybol ve futbol halı sahaları da yaptı.

Oyun sokağı

İlçenin ilk çocuk oyun sokağı Yeşilyurt Mahallesi Değerli ve Karınca Sokakları arasında yapıldı. Araç trafiğine kapalı 70 metre uzunluğundaki çocuk oyun sokağında oyun çizgileri çizimi ve boyama işlemleri tamamlanarak çocukların hizmetine açıldı.

Parklar yenilendi

Belediye ekipleri, parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeleri de yenileriyle değiştirdi. Paslanan ve boyası kalkan malzemeler boyanarak tekrar estetik görünüme kavuşturuldu. Çoğu parkın zemin kauçukları yenileriyle değiştirilirken, fonksiyonunu yitiren oyun grupları da kaldırılarak yenileri parklara yerleştirildi. Ekipler ayrıca parklarda oyun gruplarının, kent mobilyalarının tamir ve bakımlarını, mıntıka temizliğini ve çim biçme çalışmalarını da periyodik olarak yıl içerisinde gerçekleştirdi.