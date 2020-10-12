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Başiskele'ye daha güvenli ve estetik yollar

Başiskele Belediyesi, üst yapı çalışmaları ile ilçeye konforlu, güvenli ve estetik yollar kazandırıyor.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük hayatta sıklıkla kullandıkları yolların bakım onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, son olarak Seymen Mahallesi Sinanoğlu Sokak'ın parke yol çalışmalarını hummalı bir şekilde çalışarak tamamladı. Yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen yollar ve kaldırımlar vatandaşlardan gelen talepler ve programlar dahilinde yenilenerek kısa bir sürede yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Daha düzenli, güvenli, sağlam ve estetik yollara kavuşan Başiskeleliler de çalışmalardan oldukça memnun kalarak Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ediyor.

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