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Başiskele'ye estetik ve modern şehir kapıları

Başiskele Belediyesi, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla kentin çeşitli noktalarına giriş kapıları kazandırdı.


Hizmetlerini vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, ilçenin genel görünümünü güzelleştirmek için çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Karadenizliler ve Ovacık Mahallesi'nden geçen Kullar Caddesi girişine, Atakent Mahallesi ile Yeniköy Merkez Mahallesi'ne uzanan Vatan Caddesi girişine estetik giriş kapısı monte etti.


Öte yandan Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi Sarı Mimoza Sokak, Semen Sokak ile Kullar Yakacık Mahallesi Dürüst Sokak'ta yeni imar yolu açma çalışmaları gerçekleştirildi.

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