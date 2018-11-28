Başiskele'ye futbol sahası geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'ye inşa edilen modern futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesinde inşa edilen modern futbol sahası şekillenmeye başladı. Sporcu gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak olan tesis, bulunduğu yerleşim yerinin önemli bir eksiğini giderecek. 700 kişilik tribünün kaba inşaatı tamamlanan futbol sahasının mıcır serimi de yapıldı. Tesis yaklaşık 40 bin metrekarelik alanı ile kente hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern futbol sahasında otopark çevre taş duvarı imalatı ve idari binanın kaba inşaatı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 700 kişilik tribünün kaba inşaatı tamamlandı. Ayrıca 68 çarpı 105 metre ölçülerindeki sahanın tamamına mıcır serimi yapıldı. Saha sulama sistemi çalışmaları, saha çevresine ağaç dikimi ve saha kenarında bir adet su deposu inşasına devam ediliyor. Önümüzdeki günlerde proje kapsamında çelik imalat yapımına başlanılacak. Çalışmalarına 2018 Şubat ayında başlanılan modern futbol sahasının, 2019 yılının ilk döneminde bitirilmesi ön görülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya inşa ettiği spor tesisleriyle destek veriyor. Başiskele'de inşa edilen modern futbol sahası vatandaşların ve özellikle gençlerin çekim alanı olacak. Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği modern futbol sahası, birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek.