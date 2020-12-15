Başiskele'ye rengarenk ve donanımlı yeni park

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların gönüllerince güvenle oyunlar oynayabilecekleri ve keyifli anlar yaşayabilecekleri yeni bir parkı daha ilçeye kazandırıyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince son olarak Mertcan Sokak'ta park çalışmaları başlatıldı. Mahalle sakinlerinin dinlenme ve çocukların güvenli oyun alanı olacak olan parkta 5 adet kaydıraklı oyun grubu, salıncak ve tahterevalliden oluşacak. Parkta, bölge sakinlerinin vakit geçirmeleri için peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak piknik masaları montajı yapılacak.