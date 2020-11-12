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Başiskele'ye Sıfır Atık Parkı yapılıyor

Başiskele Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak ilçeye Sıfır Atık Parkı kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçeye Sıfır Atık Parkı kazandırıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Seferberliği'ne Başiskele Belediyesi'nden destek sürüyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında yapılan Yeşilkent Mahallesi'nde yapılan Sıfır Atık Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Başiskele Yeşilkent Mahallesi'nde eski iş merkezi karşısındaki dükkanların arkasında toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda yapımı süren Sıfır Atık Parkı'nda her biri 108 metrekarelik 7 tane altıgen bölüm oluşturuluyor. Atık motorlu araç lastiklerinin büyük oranda değerlendirildiği parkta öğrenciler hem sıfır atık konusunda bilinçlenecek, hem de gönüllerince eğlenecek.


Sıfır Atık Parkı'nı ziyaret eden öğrenciler plastik, ahşap, seramik, araba lastiği, metal, naylon gibi çevreye zarar veren materyallerin geri dönüşüm hikayelerini öğrenme fırsatı bulurken, ayrıca açık havada kurulan atölyelerde öğretmenleri eşliğinde çalışmalar gerçekleştirebilecekler.

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