Başiskele'ye yeni çöp kutuları yerleştiriliyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplama ve bertaraf işlemlerinin yanı sıra vatandaşların yerlere herhangi bir çöp atmasının önüne geçmek adına kentin muhtelif yerlerine vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği çöp kutularını monte etmeye devam ediyor. Yeni çöp kutularıyla hem çevre korunacak hem de temizlik işleri ekipleri ilçede daha etkin ve verimli olacak.