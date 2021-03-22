Başiskele'ye yeni mesire alanı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'nin doğal güzelliklerine uygun ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, halkın doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri günübirlik mesire alanına bir yenisi daha ekleyeceğinin müjdesini verdi.

Başiskele'de yapılacak Damlar Vadisi Millet Bahçesi'nde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, yaklaşık 2 bin 500 metre yürüyüş parkuru, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun kent mobilyaları, 61 adet piknik masası, 13 adet barbekü, 15 adet bank, 10 adet kütük masa, oturak takımı, 10 adet çeşme, ahşap kuş yuvaları olacak. Damlar Vadisi Millet Bahçesi yapımına ilişkin ihale 6 Nisan saat 10.00'da yapılacak. İşlerin, yer tesliminden itibaren 210 takvim günü içinde tamamlanması bekleniyor.