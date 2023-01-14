Başiskele'ye yeni parke yollar kazandırılıyor

Kocaeli'nin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle her geçen gün değişen ve gelişen ilçesi Başiskele'de üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Artan nüfus ve yeni kentsel yapılaşmalara paralel olarak ulaşım ağı da genişleyen Başiskele'de vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde kente yepyeni parke yollar kazandırılıyor. Bu çerçevde son olarak zamanla yıpranan Fatih Mahallesi Kanarya Sokağın parke taşları boydan boya yenilenirken, yeni imara açılan Seymen Mahallesi Ateş Böceği Sokağın kilitli parke yol çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Başiskeleli vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar kazandıran Başiskele Belediyesi, büyük bir titizlikle yürüttüğü yol çalışmalarıyla kente estetik bir görünüm de kazandırıyor.