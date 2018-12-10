Başiskele'ye yeni spor merkezi kazandırıldı

Başiskele Belediyesi halkın sağlıklı bir yaşam sürmesi için sporu desteklemek ve halkı spora teşvik etmek adına ücretsiz spor salonlarını ilçede yaygınlaştırıyor. Kadınlara ve erkeklere özel ayrı olarak yapılan spor merkezlerine bir yenisini daha eklendi. Yeni spor merkezi Kirazlıkent Sitesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda Havuzlubahçe Mahallesi'nde bayanlara yönelik yapıldı.

Yeni spor salonu, Başkan Hüseyin Ayaz, ve Kirazlıkent Sitesi sakinlerinin katılımıyla hizmete açıldı.