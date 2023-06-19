Başiskele'ye yeni yürüyüş yolu

Başiskele Belediyesi, Karamürsel Caddesi'nden Doğantepe Mahallesi sınırları içerisindeki Tarihi Çuhane Su Bendine kadar yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda yeni yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturacak.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mehmetağa Mahallesi'nde Kiraz Dere ve Çınarcık Sokak boyunca Adapark alanına kadar uzanan yürüyüş yolunun devamı olan 3. etap çalışmasında Karamürsel Caddesi'nden Doğantepe Mahallesi sınırları içerisindeki Tarihi Çuhane Su Bendi'ne kadar yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda yeni yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturacak. Ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda orman altı örtüsünün dikenlik, sarmaşık, çürüyen, kuruyan ağaçların kesilmesi temizlenmesi, bazı ağaçların budanması ve formlanması çalışmaları başladı.

Vatandaşların kentin doğal güzellikleri içerisinde spor ve yürüyüş yapmalarına imkan sağlayacak olan çalışmada toplamda 146 dönüm üzerinde düzenleme yapılacak. Başiskele'nin tarihini, kültürel mirasını ve turistik yerlerinin tanıtımını kapsayan Tarih Yolu Projesi'nin bir ayağını oluşturan Tarihi Çuhane Su Bendine kadar uzanan yürüyüş yolu sağlıklı yaşamın yanı sıra ziyaretçilere tarihi bir yolculuk da sunacak.

Osmanlı ordusunun giysi talebini karşılamak amacıyla, Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen ve Osmanlı Devleti'nin ilk sanayi yapılarından birisi olan Çuha Fabrikası'nın su ihtiyacını karşılayan Çuhane-i Hümayun Su Bendi, yapılan yeni yürüyüş yolu ile ziyaretçi akınına uğrayacak.