Başkan Ayaz, “Başikele'de algı operasyonlarına prim vermeyeceğiz”

İlçeye yeni kazandırılan Ertuğrul Gazi Parkı'nın açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, algı operasyonlarına prim vermeyeceklerini söyleyerek, “Üzerimizdeki sorumluluğu son ana kadar vatandaşlarımız için hakkıyla sürdüreceğiz” dedi.

Başiskele Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelere bir biri ardına park kazandırmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesin yararlandığı parklarda çocuk oyun gruplarından dinlenme alanlarına, yürüyüş yollarından spor aletlerine kadar birçok fonksiyon bulunuyor. İnsanların doğa ile iç içe olduğu, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin ve gençlerin dinlenip spor yapmalarına imkan sağlayan parklardan en yenisi Yeşilyurt Mahallesi Aras Sokak'ta bölge halkının hizmetine sunuldu.

İçinde futbol ve basketbol sahası da bulunan, 4 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan Ertuğrul Gazi Parkı'nın açılışına Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz vatandaşlara seslendi. AK Parti belediyeciliğinin ilk başladığı günden son güne kadar üzerinizdeki emaneti hizmet ettiğiniz halka hakkıyla hizmet etmeye devam etmek olduğunu söyleyen Hüseyin Ayaz, “Ben aday oldum olamadım, ben küstüm bıraktım mevzusu değil. Üzerimizdeki sorumluluğu son ana kadar hakkıyla sürdürebilmek. Bizden sonra gelecek olan kardeşlerimizin de aynı şekilde çalışmalarını sağlamak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi 'Onlar konuşur AK Parti yapar' sözünü biz 10 yıldır Başiskelemiz'de alnımızın akıyla onlar konuştu bizler yaptık. Sevdiğimiz için çalıştık, milletimiz hak ettiği için çalıştık. En güzelini, en iyisini en mükemmelini Kocaeli'nin en güzel insanlarının yaşadığı en güzel ilçesi Başiskele'ye yaptık” dedi.

Başiskele'de hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Ayaz, “Önümüzdeki haftalarda Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarımızı hizmete açacağız. Burada hem halkımız hem esnafımız güvenli ve modern ortamda alışveriş yapabilecek. Bugün piyasada algı operasyonları yapanlara, günübirlik nefislere kızgınlık verenler göre mi hareket edeceğiz? Bu algı operasyonlarına Başiskele olarak prim vermeyeceğiz. Biz Başiskele halkına güveniyoruz. Başiskele halkının sağduyusuna güveniyoruz. Başiskele halkının bu zamana kadar yapmış olduğu seçimlerinin en doğrusu olduğunu gördük. Kocaeli'de hep 1 numara oldu. Yine öyle olacak eyvallah” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Ertuğrul Gazi Parkı dualarla kurdele kesimiyle hizmete açıldı.