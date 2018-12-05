Başkan Ayaz'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Başkan Hüseyin Ayaz, Yeşilyurt Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet eden esnafları ziyaret ederek, onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Ayaz, “Esnafımız devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlarındandır. Biz de 7 Yıldızlı Kent Başiskelemizin ekonomisine değer katan tüm esnafımızın yanındayız, onların dertleriyle dertleniyoruz. Esnafımızın istek ve önerilerini önemsiyoruz. Vatandaşlarımıza, esnafımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için onlarla daima bire bir iletişim halindeyiz. Ekonomimizin can damarı esnafımızın da her zaman hizmetkarıyız” dedi.

Yeşilyurt Mahallesi esnafı Başkan Ayaz'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, “Başkan Hüseyin Ayaz'ın her zaman yanında ve destekçiyiz” diye konuştular.

Başkan Hüseyin Ayaz, geçtiğimiz günlerde Atek Enerji ve Aldoğsan Alüminyum firmalarını da ziyaret etti. Seymen Mahallesi'ndeki adresinde faaliyetlerini sürdüren Atek Enerji'nin çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı, çalışmalarında başarılar diledi. Karadenizliler Mahallesi'nde yeni yerine taşınan Aldoğsan Alüminyum firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ayaz, firma yöneticilerinin istek ve önerilerini dinledi