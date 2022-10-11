Başkan Aygün: "11 bin 103 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kentimize kazandırdığımız spor merkezlerimize gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Bu tesislerimizin yanı sıra spor okullarımızda 4 merkez, 14 branş ve 11 bin 103 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

14 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü bünyesinde bir yıllık süreç içerisinde 11 bin 103 kişi sporla buluşurken, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de, Fatih Sultan Mahallesi'nde yer alan Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu'nu ziyaret ederek burada sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Tesislerde antrenman yapan basketbol, voleybol ve tekvando kurslarına katılan sporcularla sohbet eden Başkan Aygün, devam eden çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi aldı. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere daima önem verdiklerini belirten Başkan Aygün, "Kentimize kazandırdığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'ne gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Bu tesislerimizin yanı sıra spor okullarımızda 4 merkez, 14 branş ve 11 bin 103 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.