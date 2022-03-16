Başkan Aygün, başarılı öğrencileri tebrik etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2021-2022 Ortaokullar Arası Küçük Erkekler Futbol Şampiyonası'nda il birincisi olan Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Kocaeli genelinde 27 okulun katılımıyla gerçekleşen Ortaokullar Arası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası'nın finalinde Dürdane Özdilek Ortaokulu'nu 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Dumlupınar Ortaokulu, Edirne'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası elemelerinde Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı. Sporcular kupalarıyla birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti. Öğrencilere teşekkürlerini sunan Aygün, gençliğe yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirtti.