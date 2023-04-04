Başkan Aygün: "Bir seçimden daha zaferle ayrılacağız"

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimden daha zaferle ayrılacağız" dedi.

Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Programda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, tüm teşkilat mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti. İlçe Başkanı Koray Merdan da AK Parti'nin başarısındaki en önemli unsurun teşkilatlarının gücü olduğuna vurgu yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Kocaeli İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız ise AK Parti teşkilatlarının 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır olduğunu belirtti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimden daha zaferle ayrılacaklarını belirtti.