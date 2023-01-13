Başkan Aygün: "Çiftçilerimiz artık mısırını kurutmak için il dışına gitmek zorunda kalmıyor"

Esnafla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Köylerimizde çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak için Tarımsal Kalkınma Projemizi hayata geçirdik. Çiftçilerimiz artık mısırını kurutmak için il dışına gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'ndeki esnaf ile buluşarak ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gençlere yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirten Başkan Aygün, "Derince için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle gençlerimize yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçemizin her noktasında toplamda 17 spor alanı oluşturduk. Bunlar arasında en önemlisi de gençlik merkezlerimiz. Yavrularımız bu merkezler de hem ders çalışabiliyor hem de spor alanlarında sağlıklı yaşam için vakit geçirebiliyor. Köylerimizde çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak için Tarımsal Kalkınma Projemizi hayata geçirdik. Çiftçilerimiz artık mısırını kurutmak için il dışına gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

Tarımsal Kalkınma Projesi çerçevesinde süt pastörizasyon ile aspir yağı işleme ve değerlendirme bölümlerini de hayata geçirdiklerini ifade eden Aygün, "Ayrıca bu projemizin yanında Tahtalı Göleti Doğa Park Projemizi de hayata geçirdik. İlk etapta atıl durumdaki mesire alanını düzenledik. Daha sonra sırasıyla günübirlik tesisler, gençlik kamp alanları ve karavan park gibi çalışmaları inşa ettik. Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde bu projemizi de kullanıma açacağız" diye konuştu.