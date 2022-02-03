Başkan Aygün, Çınarlı'da temaslarını sürdürdü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çınarlı Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak rahatsızlıkları dolayısıyla evlerinde istirahat eden Feride Kilisli, Ali Kemal Şengöz ve Nurdane Karaşahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, ardından mahalle büyüklerinden Münire Sarıfakıoğlu'nu da ziyaret etti.

Heyet, ev ziyaretlerinin ardından Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde esnafı dolaşarak, mübarek üç aylarını tebrik etti. Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, "Her hafta ayrı bir mahallede, ayrı bir bölgede esnafımızı ziyaret ediyor, onlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyoruz. Bizim için esnafımız, sadece ticaret yapan bir mesleği icra etmiyorlar. Esnafımızı aynı zamanda bulundukları bölgenin gözü, kulağı ve yol göstericileri olarak görüyoruz" dedi.