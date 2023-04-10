Başkan Aygün: "Çocuklar ve gençlerin her zaman yanındayız"

Aygün, projeleriyle her zaman çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir araya geldiği Derince Eğitime Destek Platformu üyeleri ile projelerini paylaştı. Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda platform mensuplarına ilçede hizmete sundukları projeleri aktaran Başkan Aygün, uygulamalarıyla her zaman çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını söyledi. Derince Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik merkezleri ve spor tesislerinin görüşüldüğü toplantıda, yapımı devam eden projelerle ilgili istişare yapıldı, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.