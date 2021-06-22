Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaz döneminin başlamasıyla birlikte ise belediye öncülüğünde ilçenin 4 ayrı bölgesinde, 9 farklı branşta düzenlenen kurslarız ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve beraberindeki heyet ile birlikte spor okullarını ziyaret eden Aygün, kursiyerlerle bir araya geldi. İlk olarak Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde antrenman yapan minik futbolcuları ziyaret eden Başkan Aygün, ardından Bahattin Çelik Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdüren karateciler ile bir araya geldi. İnşa ettikleri Gençlik Merkezleri ve spor tesislerinin hepsinin çocuklar ve gençler için olduğunu ifade eden Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın daima yanındayız” dedi.

Öte yandan pandemi tedbirleri eşliğinde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Yenikent Halı Saha Tesisleri ve Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, boks, taekwondo, kickboks, tenis, jimnastik ve atletizm branşlarında eğitimler veriliyor. Kayıt sürecinin de devam ettiği spor okullarıyla ilgili vatandaşların belediyeye telefonla ulaşarak bilgi alabilecekleri bildirildi.