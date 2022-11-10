Başkan Aygün: “En büyük gücümüz gençlerimiz”

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz” dedi.

AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Sefa Bostan başkanlığında düzenlenen Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı, Derince Yelken Kafe'de gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Gençlik Kolları'nın yaptığı faaliyetler ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalar değerlendirildi. Sefa Bostan başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Aygün, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için de hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.