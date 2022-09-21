Başkan Aygün: "Gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız"

Yavuzspor Kulübü'nün düzenlediği programa katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Zeki Aygün, ilçeyi amatör kümelerde temsil eden Yavuzspor Kulübü'nün konuğu oldu. Yavuzspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen programda Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aygün, yeni sezon öncesi mavi beyazlı ekibe başarılar diledi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız" dedi.