Başkan Aygün: "Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençleri konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Allah'ın izniyle gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak ülkemiz ve milletimiz için yeni eserlere imza atacak" dedi.

Derince Belediyesi ve Derince Kaymakamlığı'nın öncülüğünde ilçede gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derince Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu ve gençlerden oluşan heyet Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti.

İlçe genelinde haftaya yayılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun en güzel şekilde yaşandığını belirten Başkan Aygün, konuklarına teşekkür ederek, "15-19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla kıymetli öğrencilerimizi ağırlayarak sohbet ettik. Allah'ın izniyle gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak ülkemiz ve milletimiz için yeni eserlere imza atacak" dedi.