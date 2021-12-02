Başkan Aygün: "Her zaman yanınızdayız"

Derince Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuşan Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla özel bireylerimizin her zaman yanlarındayız, destekçileriyiz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Derince'de de çeşitli etkinlikler organize ediliyor. Derince Belediyesi'nin Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda düzenlediği buluşmada Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak, Kocaeli Engelliler Derneği Başkanı Nilgün Albayrak, Derince İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Engin Kaya ve dernek temsilcileri bir araya gelerek istişarede bulundu.

Temsilcilerin talep ve önerilerini dinleyen Zeki Aygün, engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da özel bireylerimizin her zaman yanlarındayız, destekçileriyiz. Bu noktada hizmet verdiğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezimiz ile önemli adımlar atıyoruz" dedi.