İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Aygün: "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi’nin Çınarlıdere Mesire Alanı’nda düzenlediği doğa yürüyüşü ve piknik programına katıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi'nin Çınarlıdere Mesire Alanı'nda düzenlediği doğa yürüyüşü ve piknik programına katıldı. Burada konuşan Aygün, "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel. Halkımızın mesire alanlarımıza gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor" dedi.


Piknik programında öğrenciler ve eğitimciler ile bir araya Başkan Aygün, çocukların eğitimi hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Aygün, eğitimin önemine dikkat çekti. Güzel havayı fırsata çevirerek, bölgede piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Aygün, "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel. Halkımızın mesire alanlarımıza gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor. Hep birlikte bu güzelliklerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.