Başkan Aygün, ilçenin sporcularıyla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Derincespor'un U19 ve A takım sporcuları ile bir araya geldi.

Derince'yi U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde temsil eden gençlerle bir araya gelen Başkan Aygün, Sancaktepe FK müsabakasıyla sezona başlayan sporculara başarılar dileyerek, "Gençlerimize güveniyor, ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, U19 takımı ile bir araya geldikten, sonra A takım sporcularıyla da buluştu. Ceyhanspor müsabakası öncesi gerçekleşen buluşmada teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyen Başkan Aygün, "Belediye Derincespor ilçemizi temsil etme noktasında profesyonel liglerde çok önemli bir görevi başarıyla üstleniyor. Ben son haftalardaki başarılı sonuçların artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.