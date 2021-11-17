Başkan Aygün: "Kalıcı eserler kazandırıyoruz"

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemize önemli eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarını makamında ağırladı. İlçeye Adullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Millet Kıraathanesi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi gibi birçok projeyi kazandırdıklarını belirten Aygün, "Köylerimizde tarımsal kalkınmaya yönelik projemizin inşa çalışmaları devam ediyor. Projemiz içerisinde Süt Pastorizasyon, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme ile Mısır Kurutma Tesislerini barındırıyor. Bununla beraber Yenikent Mahallemizde yer alan Araptepe mevkiinde 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan Kentsel Yenileme Projemizin inşası da büyük oranda tamamlandı. Sırrıpaşa Mahallemizde hayata geçirdiğimiz konak projemizin de inşasını bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Kıymetli vatandaşlarımız için ilçemize önemli eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.