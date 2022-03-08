Başkan Aygün: "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi'nde buluşuyor"

Millet Kıraathanesi'nde vakit geçiren gençlerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi'nde buluşuyor" dedi.

Deniz Mahallesi'ndeki Tarihi Gar Binası'nda faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip olan Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ders çalışmak isteyen öğrencilerden, kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden Millet Kıraathanesi, zaman zaman kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül ile birlikte Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Başkan Aygün, öğrencilerle sohbet etti. Aygün, "4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip merkezimizde ders çalışan, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi'nde buluşuyor" dedi.