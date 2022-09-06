Başkan Aygün'den Ankara'da kentsel dönüşüm temasları

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Bu çerçevede Başkan Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilk olarak Deniz Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında istişarede bulunuldu. Yenikent Mahallesi'nde inşası tamamlanan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Deniz Mahallesi'nde yapılacak çalışmalar için örnek olduğunu belirten Başkan Aygün, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen Bey'i ziyaret ettik. Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve yapımı tamamlanan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi tapu dağıtımı konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.