Başkan Baran, denizcilerle bir arada

Denizcilik eğitimi alan kursiyerler ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez, Kocaeli'nde denizciliğin ana merkezi konumunda. Eğitimli denizcilerin olması önemli. Ufkunuzu geniş tutun” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,denizcilik kurs merkezinde kursiyerler ile bir araya geldi, idarecilerden de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hem kursiyerlerle hem de idarecilerle yaptığı sohbette kendisinin de denizciliğe dair önemli bilgiler edindiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Türkiye'de deniz ticareti daha da gelişmelidir. Gerek hükümetimiz gerekse bizler denizcilik alanındaki eğitimleri önemsiyoruz. Sizler Körfez'de yani Kocaeli'ndeki denizciliğin ana merkezinde olmanın avantajını yaşıyorsunuz. Bizler gereken desteği hem odamızın hem de sizlerin talepleri doğrultusunda veriyoruz. Kocaeli, denizcilik alanında daha iyi noktaya nasıl gelebilir bunun için çalışıyoruz. Sizlerin yaptığı bu çalışmalar, aldığınız eğitimler 2023,2053 ve 2071 hedefleri için de önemli. Şahsım olarak sizlerin her daim yanınızda ve destekçinizim” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran daha sonra eğitime katıldı ve anlatılanları dinledi.