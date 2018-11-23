Başkan Baran Esentepeli kadınlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ‘Çocuklar Okula Anneler Spora' projesi kapsamında Esentepeli kadınlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte ‘Çocuklar Okula Anneler Spora' projesine katılan kadınlarla Esentepe'de bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında yüzlerce ev kadınının spor yaptığını ve daha sağlıklı hale geldiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Sizlerin bu azmi ve heyecanı bizleri gerçekten mutlu ediyor. Bizden spor yapmayı isteyin yeni olanaklar sunalım. Çocuklarınızın gelişimleri üzerindeki tüm olumlu sosyal etkiler siz annelerin en kıymetli başarısı olacaktır. Sizler çocuklarınıza örnek olun, hem kendiniz sağlıklı ve mutlu olun hem çocuklarınızı hem de çevrenizi mutlu edin” dedi.

Başkan Baran, “Bizlerde hem sizlerin mutlu ve sağlıklı olması hem de gelecek nesillerin sizleri örnek alması için “Çocuklar Okula Anneler Spora” diyoruz. Çocuklarımız için spor akademilerimizin olanaklarını her geçen gün geliştiriyoruz. Spor tesisleri için devam eden 30 milyon liralık bir yatırım planımız var. Şu an 15 branşta eğitim gören 4 bin 500 öğrenci sayımızı da 10 bine yükseltme hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.