Başkan Baran esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Baran hafta sonu Kuzey Mahallesi, Güney ve Çamlıtepe Mahallesi'nde esnaf ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. İlk olarak Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Baran, ilçe halkından gelen talepleri not aldı ve ilgileneceğini belirtti. AK Parti Belediyeciliği ile birlikte Türkiye'de belediyecilik formatının değiştiğini belirten Başkan Baran, “Bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikten gelmesinin etkeni büyük. Klasik, sadece çöp toplayan, yeşil alanlara bakan standart belediyecilik ortadan kalktı. Bu işler belediyeciliğin rutini haline geldi. Artık sosyal, kültürel ve sportif tüm alanlara dokunan, gönüller inşa eden bir belediyecilik var. İnsanoğlunun yaşadığı her yerde eksiklikler aksaklıklar vardır, sıkıntılar vardır. Körfez hızla büyüyen bir ilçe. Çıtamızı 4,5 yılda yükselttik ve Türkiye'de ilklerin belediyesi haline geldik. Tamamı kendi özkaynaklarımızla 35 milyon liraya üniversite binasını ilçemize kazandırdık. Tabi bunu tek başımıza yapmadık. Gücümüz, birlik ve beraberliğimizden aldık” dedi.

Başkan Baran daha sonra Kuzey ve Çamlıtepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.