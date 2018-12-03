Başkan Baran ‘Körfez Gençlik Buluşmaları' etkinliğinde konuştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Körfez Gençlik Buluşmaları' etkinliği kapsamında Oruç Reis Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Körfez Gençlik Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında her hafta bir okula konuk oluyor, gençlere tavsiyelerde bulunarak onlardan gelen sorulara cevap veriyor. Başkan Baran bu kapsamda son olarak Oruç Reis Anadolu Lisesi'ne konuk oldu.

Körfez Belediyesi olarak yatırımların merkezine ilk olarak gençleri koyduklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Gençlerimiz önemli. Türkiye'nin geleceği sizlerle şekillenecek. Bu fikirle Körfez'e 20 metrekarelik alanda, tamamı kendi öz kaynaklarımızla olan 35 milyon liralık bir kampüs kazandırdık. 2 fakültemiz burada yer alacak ve gençlerimiz eğitim görecek. Ayrıca Türkiye'de üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz” dedi.

Gençler için sporun önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Spor akademilerimizde 15 branşta 5 bin öğrencimiz eğitim görüyor. 5 okulumuzun bahçesinde spor salonu yapıyoruz. İlimtepe ve Çamlıtepe'de birer spor kompleksi inşa ediyoruz. Güney ve Fatih Mahallemizin tam sınırında kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapacağız. 2019'da projenin startını vereceğiz ve 2020'de tamamlayacağız. Sporcu sayımızı da bu tesislerle 10 bine çıkaracağız” diye konuştu.

Türkiye olarak gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “İnsanların nasıl hedef ve hayalleri varsa; ülke olarak da hedef ve hayallerimiz var. Eğer hedef ve hayalimiz olmazsa, başarı da olmaz. Devletlerin kısa, orta ve uzun vadeli planları vardır. Bu hedeflere ulaşmadaki en önemli etken de siz gençlersiniz. Kendinizi iyi geliştirin, hedefleriniz ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.