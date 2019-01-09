Başkan Baran; “Turizm ve tarih kenti olacak”

25 milyon liralık yatırımla adeta küllerinden yeniden doğan Hereke Kalesi'nde çalışmaların mart ayında tamamlanacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez, sanayi ve liman kenti dışında turizm ve tarih kenti de olacak” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke'de bin 400 yıllık tarihi olan ama yıllardır ihmal edildiği için adeta yok olmanın eşiğine gelen Hereke Kalesi için çalışma başlatmış ve 25 milyon liralık yatırımla adeta küllerinden yeniden doğmasını sağlamıştı. Üçüncü etap çalışmalarında sona gelinen ve mart ayı itibari ile çalışmaların tamamlanması beklenen Hereke Kalesi'nde inceleme yapan Başkan İsmail Baran, “Böyle güzel bir eseri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sadece yerel değil, ulusal basın temsilcilerinin de ilgi gösterdiği Hereke Kalesi'nde son olarak Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Başkan İsmail Baran, “Kentimizde tarih adına ne varsa bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. Biz geçmişimizle ve tarihimizle varız. Tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğine yön veremezler. Bu noktada bizler tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1400 yıllık tarihi geçmişi olan büyük bir medeniyetin kalıntıları olan Hereke Kalesi'nin yok olmaya yüz tuttuğunu gördük ve bunun restorasyon çalışmalarına başladık. 25 milyon liralık bir maliyetle Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışmasını bugün itibariyle yüzde 90 oranında tamamladık, mart ayı gibi de açılışını yapmış olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışması tamamlandığında içerisinde güzel bir sosyal tesis olacak” diyen Baran, “Turistlerin gelip çayını, kahvesini içebileceği ve dinlenebileceği bir yer olmasını planlıyoruz. Konum bakımından da kente hakim bir nokta burası, bu şekilde güzel bir mekanda bir hafta sonu geçirmek, dinlenip güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza da bir sosyal tesis alanı da kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.