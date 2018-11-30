Başkan Baran yatırımları değerlendirdi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin meclis toplantısına konuk oldu, Körfez'de hayata geçen yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın meclis toplantısına konuk oldu. DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal ve yöneticiler tarafından karşılanan Başkan İsmail Baran, gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında üyelere bir konuşma gerçekleştirdi ve Körfez'de 4 buçuk yılda hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.

Yerel yönetim birimi olarak üzerine düşen görevleri yerine getireceğini dile getiren Başkan İsmail Baran, “Göreve geldiğim gün itibariyle istişarenin önemine dikkat çektim ve attığımız her adım için gerek STK'larımızla, gerek odalarımızla gerekse de vakıflarımız ile istişarelerde bulunduk. Çünkü Körfez'i hep birlikte yönetme arzusundaydık. Ne kadar doğru adım attığımızı da 4,5 yılın sonunda geldiğimizde gördük. 150 milyon liralık bir yatırım vaadimiz vardı ama 450 milyon liraya ulaştık. Çünkü halkımızın bizden beklentileri vardı, onların beklentilerine cevap verecek yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu. Öncelikleri ilk sıraya aldık, çoğunu da çok şükür tamamladık” dedi.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel de Başkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, kendisine plaket takdim etti.