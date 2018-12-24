Başkan Baran yüzük taktı, nikah kıydı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonunun büyük kısmını gençlere ayırdı, bir ömür için evet diyecek olanların o mutlu anlarına ortak oldu. Başkan İsmail Baran, ilk olarak Körfez'de Ahmet Bayraktar'ın kızı Neslihan ile Aykut çiftinin nişan merasimine katıldı. Burada aile yakınları ile sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mutluluklar dileyerek genç çiftin nişan yüzüklerini kesti.

Başkan İsmail Baran daha sonra Körfezli gençlerin en mutlu olan nikah merasimlerine katıldı ve bazı çiftlerin de nikahını kıydı. Başkan Baran, Tuğba ile Cenk çiftinin de nikahını kıydı ve onlara bir ömür mutluluklar diledi. Başkan İsmail Baran, evlilik cüzdanlarını gelin hanıma takdim ederken, damada da ‘itaat et, rahat et' tavsiyesinde bulundu. Genç çiftlere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.